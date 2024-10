„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Roland kämpft weiterhin um seinen Philipp (1.10.24)

1 Greta (Laura Osswald, hinten r. mit Sven Waasner, hinten l., Tanja Lanäus hinten 2.v.l. und Erich Altenkopf, r.) freut sich mit Luis (Michael Baral, vorne l.), weil die Eröffnung ein Erfolg ist. (mit Komparsin) Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bei einem Gespräch kann Roland einige Fragen seines Sohnes Philipp klären, was diesem weiterhilft. Dennoch stellt Philipp klar, dass er Roland nicht als Vater braucht, da Markus für ihn ein hervorragender Ersatzvater ist. Roland gibt jedoch nicht so schnell auf und bewirbt sich als Pferdepfleger auf dem Gestüt. Dies führt zu einer unangenehmen Begegnung zwischen ihm und Markus. In einem emotionalen Moment richtet Roland eine eindringliche Bitte an Philipp, ihm eine weitere Chance zu geben.