Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ...: Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" macht Sophia Krüger klar, dass sie ihn in der Hand hat. Matteo nimmt es in "Alles was zählt" sportlich, als Nathalie ihm einen Korb gibt. In "GZSZ" fragt Matilda sich, warum ihr Plan gegen Gerner nicht aufgeht.

Svenja weist Arthur zurück und rät ihm, sich besser um seine Kinder zu kümmern. Dennoch versucht Arthur, Svenja zu einem Treffen zu überreden, um sich zu erklären. Svenja jedoch zeigt kein Interesse daran und verabredet sich stattdessen mit Simon. Kurz darauf muss sie sich jedoch um den verstörten Till kümmern. Arthur erkennt, dass er weder sich selbst noch anderen helfen kann und überlegt, Lüneburg zu verlassen. Doch gerade jetzt braucht Till ihn dringend!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi ist nervös, weil Krüger seine Rückkehr angekündigt hat. Er hat am Telefon lediglich von "interessanten Informationen" gesprochen, doch was könnte das bedeuten? Als Henry vermutet, dass Krüger die wahre Identität von "SF-Resorts" aufgedeckt hat, gerät Sophia unter massiven Druck. Lale scheint der Aufenthalt in Lübeck gutgetan zu haben. Als jedoch eine verspätete Rechnung eintrifft, machen sich Miro und Greta Sorgen, dass sie erneut in eine Krise gerät. Lale kann ihnen glaubhaft versichern, dass es ihr soweit gut geht. Was niemand ahnt: Sie kommt nur dank der Tabletten zurecht, die langsam zur Neige gehen.

Stella schließt Freundschaft mit Daniela, glaubt aber später, dass diese etwas mit Paco anfangen will. Britta zweifelt daran, dass die Güleks wirklich zur Weigelfamilie gehören, und will dies beweisen. David kann nicht verhindern, dass Jessica Tobias weiterhin manipuliert, was Tobias' Erschöpfung verstärkt und sowohl ihn als auch Leo in Gefahr bringt.

Kilian befürchtet, dass Ingo Hanna verrät, und ergreift strategische Maßnahmen. Charlie und Tom geben sich gegenseitig Halt in ihrem Schmerz, doch Imani leidet unter ihrer Nähe. Matteo zeigt Verständnis, als Nathalie ihm schweren Herzens einen Korb gibt, kann seine Gefühle für sie jedoch nicht abstellen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda fragt sich, warum ihr Plan gegen Gerner nicht funktioniert, ohne zu ahnen, dass Gerner beginnt, sich auf untypische Weise zu verhalten. Carlos will nicht zulassen, dass Zoe ihn gegen John ausspielt, und distanziert sich von ihr. Wird Zoe ihr Vorhaben aufgeben müssen?