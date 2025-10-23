Die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" erreicht am 18. November einen besonderen Meilenstein: Die 4.500. Folge wird ausgestrahlt. Im Mittelpunkt steht die goldene Hochzeit der Sonnbichlers - doch gleichzeitig heißt es Abschied nehmen von einem Urgestein.

"Sturm der Liebe" steht vor einem doppelten Jubiläum. Voraussichtlich am 18. November wird die 4.500. Folge der ARD-Telenovela ausgestrahlt. Die Jubiläumsfolge fällt zusammen mit einem weiteren Meilenstein: Im Mittelpunkt stehen Hildegard und Alfons Sonnbichler, gespielt von Antje Hagen (87) und Sepp Schauer (76), die ihren 50. Hochzeitstag feiern und noch einmal vor den Altar treten.

"Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen", erklärt Sepp Schauer in der Pressemitteilung. Seine Serien-Ehefrau Antje Hagen ergänzt: "Es ist wirklich schön, für so ein Ereignis im Mittelpunkt zu stehen. Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen - das merkt man einfach."

"Sturm der Liebe" mit Rückkehr bekannter Gesichter

Für die Feierlichkeiten kehren fünf Figuren an den Fürstenhof zurück: Sohn Alexander (Gregory B. Waldis), Enkel Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), Clara Lechner (Jeannine Michèle Wacker), Nicole Alves (Dionne Wudu) und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler (Johann Schuler).

Die ARD-Erfolgstelenovela hat damit nach ihrem 20. Geburtstag einen weiteren Grund zum Feiern. Seit ihrem Start 2005 hat sich "Sturm der Liebe" als feste Größe im deutschen Fernsehen etabliert und läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten sowie vorab in der Mediathek.

Erich Altenkopf verlässt "Sturm der Liebe" nach 16 Jahren

Die 4.500. Folge bedeutet jedoch auch einen Einschnitt: Erich Altenkopf (56) verlässt "Sturm der Liebe" nach 16 Jahren. Der Schauspieler verkörperte als Dr. Michael Niederbühl eine der Hauptrollen und hatte zuletzt bereits eine Drehpause eingelegt. Nun ist der Ausstieg endgültig.

Zur goldenen Hochzeit der Sonnbichlers trägt Altenkopf, der eine Klavierausbildung hat und auch als Musiker unterwegs ist, seinen Song "Unsere Liebe" am Piano vor. "Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf - vor dem wunderbarsten Paar von 'Sturm der Liebe', den Sonnbichlers: Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann!", wird Altenkopf zitiert.

Auch auf Instagram meldete er sich zu seinem Abschied zu Wort. "Ich werde nach 16 Jahren aus der Serie aussteigen und wollte mich bei euch aus tiefstem Herzen für diese Reise bedanken", wendet Erich Altenkopf sich mit Tränen in den Augen in einem Social-Media-Beitrag an seine Fans. Er habe "wundervolle, verrückte, traurige und sehr lustige Situationen" erlebt.

Sein letzter Drehtag sei emotional verlaufen, berichtet "Bunte". Das Team hatte demnach nach der letzten Klappe eine Leinwand mit Szenen aus den vergangenen Jahren vorbereitet. "Es zerreißt mir das Herz. Ich weiß, es klingt kitschig, aber ich habe euch sehr lieb", bedankte Altenkopf sich dafür. Die Produktion bezeichnete er als "tolles Produkt" und fügte hinzu: "Ihr werdet mir sehr, sehr fehlen."