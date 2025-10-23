Die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" erreicht am 18. November einen besonderen Meilenstein: Die 4.500. Folge wird ausgestrahlt. Im Mittelpunkt steht die goldene Hochzeit der Sonnbichlers - doch gleichzeitig heißt es Abschied nehmen von einem Urgestein.
"Sturm der Liebe" steht vor einem doppelten Jubiläum. Voraussichtlich am 18. November wird die 4.500. Folge der ARD-Telenovela ausgestrahlt. Die Jubiläumsfolge fällt zusammen mit einem weiteren Meilenstein: Im Mittelpunkt stehen Hildegard und Alfons Sonnbichler, gespielt von Antje Hagen (87) und Sepp Schauer (76), die ihren 50. Hochzeitstag feiern und noch einmal vor den Altar treten.