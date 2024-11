Sturm der Liebe: In diese Rolle schlüpft Vivien Wulf

(hub/spot) 20.11.2024 - 21:44 Uhr , aktualisiert am 20.11.2024 - 21:44 Uhr

In diese Rolle schlüpft Vivien Wulf

1 "Sturm der Liebe": Vivien Wulf wird ab Folge 4.371 die Rolle Larissa Mahnke spielen. Foto: © ARD/Tatiana Huber

In "Sturm der Liebe" wird Vivien Wulf bald die Rolle Larissa Mahnke spielen. Die Schauspielerin erklärt vorab, was die Figur ausmacht.











Fans der Telenovela "Sturm der Liebe" dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen. Vivien Wulf (30) soll ab 20. Februar in der Rolle der "selbstbewussten Erbin eines Edelsteinunternehmens" zu sehen sein. Die Schauspielerin wird einer Mitteilung zufolge in der Serie (montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten) als Larissa Mahnke auftreten, die es an den Fürstenhof verschlägt.

"Sie muss sich immer wieder gegen Klischees behaupten" Schauspielerin Vivien Wulf erklärt über ihre Rolle in der Mitteilung des Senders: "Mir ist es äußerst wichtig, dass Frauen sowohl auf der Leinwand als auch im echten Leben als Unternehmerinnen sichtbar werden. Das Potenzial und die Ambitionen - vor allem junger Frauen - dürfen nicht länger durch unsichtbare Barrieren wie die gläserne Decke eingeschränkt werden." Lesen Sie auch Durch ihre Rolle bei "Sturm der Liebe" habe sie die Möglichkeit, so Wulf weiter, diese Haltung auch vor der Kamera zu verkörpern: "Weibliche Stärke und Unternehmergeist sollten nicht die Ausnahme sein, sondern die Norm. Es ist an der Zeit, Frauen im Business und in der Filmwelt mutigere und authentischere Rollen zuzutrauen. Ich bin sehr dankbar, die Rolle der Larissa Mahnke zu spielen, denn sie muss sich immer wieder gegen Klischees, Rollenbilder und Schubladendenken behaupten - eine Herausforderung, die viele Frauen nur zu gut kennen." Vivien Wulf war schon in zahlreichen TV-Formaten zu sehen Vivien Wulf startete ihre Schauspielkarriere bereits im Jahr 2009 mit einer Hauptrolle im Fernsehfilm "Ken Folletts Eisfieber". Es folgten weitere TV-Engagements beispielsweise in "Das Traumschiff", "SOKO Köln" oder "Der Alte". Im Kino war sie etwa im Film "Misfit" zu sehen. Neben der Schauspielerei ist Vivien Wulf unter anderem Autorin des "Spiegel"-Bestsellers "Pretty Happy" und Mitbegründerin der Eventreihe "WoMen on Top".