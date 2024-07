„Sturm der Liebe“ in der ARD: Lindenstraße-Star kommt an den „Fürstenhof“

1 Der „Fürstenhof“ begrüßt zwei Neuzugänge. Foto: Bavaria Fiction/CHRISTOF ARNOLD

Gute und schlechte Zeiten lösen sich bei der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe" aktuell ab. Nun gibt es wieder positive Neuigkeiten für die Fans.











Stürmische Zeiten bei der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“: nach zunächst schlechten Neuigkeiten geht es nun doch positiv weiter – fast wie in der Telenovela selbst. Die Fans können sich sogar über zwei Neuzugänge freuen, die wieder frischen Wind in das Ensemble bringen sollen. Kenner der „Lindenstraße“ dürfte das Gesicht von dem neuen Koch Luis Sommer am „Fürstenhof“ bekannt vorkommen. Er wird gespielt von Michael Baral, der jahrelang den Timo Zenker in der „Lindenstraße“ verkörperte. Der Schauspieler freut sich darauf, endlich einen sympathischen Typ spielen zu dürfen, da er bisher eher „zwiespältige, manchmal durchtriebene Charaktere“ darstellte. Ab Folge 4277 (voraussichtlicher Sendetermin: 11. September) können die Zuschauer und Zuschauerinnen ihn in seiner neuen Rolle erleben.