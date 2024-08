Sturm der Liebe: Echte Ärztin Katharina Scheuba wird zur TV-Ärztin

1 Dr. Katharina Scheuba verkörpert bei "Sturm der Liebe" Doktorandin Maxi. Foto: Paul Zimmer

Zuschauer und Fans der beliebten ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen. Die echte Ärztin Dr. Katharina Scheuba stößt zum Cast. Am Fürstenhof spielt sie eine angehende Ärztin.











Die beliebte ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" ist gerade erst wieder aus der Sommerpause zurück, da steht schon ein Neuzugang fest. Die echte Ärztin Dr. Katharina Scheuba (30) wird an den Fürstenhof kommen, und eine Medizinerin verkörpern, die an ihrer Doktorarbeit schreibt. Das wurde am Montag per Pressemitteilung bekannt.