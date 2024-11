„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Henry zeigt Interesse an Maxi (28.11.24)

1 Ana (Soluna-Delta Kokol, l.) nimmt Philipp (Robin Schick, r.) dessen Selbstzweifel. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

Maxi will in "Sturm der Liebe" noch nicht wahrhaben, dass Henry ihr Traummann ist.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry fordert frech von Maxi den versprochenen Kuss ein, doch sie verweigert ihn spielerisch. Obwohl Maxi Katja gegenüber behauptet, nicht an Liebe auf den ersten Blick zu glauben, erfährt Vincent, dass Henry inkognito in Bichlheim bleiben will. Als Henry Interesse an Maxis Beziehungsstatus zeigt, warnt Vincent ihn davor, Maxi zu verletzen. Greta ist beeindruckt, dass Miro ihr sein Vertrauen schenkt, verschweigt jedoch Luis gegenüber die Hintergründe von Miros Trauma. Für Greta ist dies ein Akt der Diskretion, für Luis hingegen ein Ausdruck fehlenden Vertrauens.