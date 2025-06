1 Ätsch: Ein Kalb hat Bauern und Freiwillige in Auenwald auf Trab gehalten (Symbolbild). Foto: Imago/SNA

Stundenlang sucht ein Landwirt im Rems-Murr-Kreis nach einem Kalb. Ein Verein zur Kitzrettung rückt mit Wärmebilddrohnen an und findet das Tier an unerwarteter Stelle.











Ungewöhnlicher Einsatz für die Rehkitzretter: Am Montagabend war der Verein Flugmodus im Einsatz, um in Auenwald (Rems-Murr-Kreis) ein entlaufenes Kalb zu suchen. Das Engagement der Freiwilligen war erfolgreich: Das junge Tier wurde gefunden – wenn auch an einer Stelle, an der es wohl kaum jemand vermutet hätte.