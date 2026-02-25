Stundenlange Gespräche: Das hält Justin Trudeaus Sohn von Katy Perry

Justin Trudeaus 18-jähriger Sohn Xavier hat Katy Perry bereits kennengelernt - und verrät jetzt in einem Instagram-Video, was er von der neuen Freundin seines Vaters hält. Die Sängerin habe ihm sogar Karrieretipps gegeben.
Wenn der 18-jährige Sohn des kanadischen Ex-Premierministers über die neue Frau an der Seite seines Vaters spricht, klingt das erstaunlich entspannt. In einem Instagram-Video hat Xavier Trudeau verraten, was er von Katy Perry (41) hält - der Freundin seines Vaters Justin Trudeau (54).