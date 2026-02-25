Stundenlange Gespräche: Das hält Justin Trudeaus Sohn von Katy Perry

Justin Trudeaus 18-jähriger Sohn Xavier hat Katy Perry bereits kennengelernt - und verrät jetzt in einem Instagram-Video, was er von der neuen Freundin seines Vaters hält. Die Sängerin habe ihm sogar Karrieretipps gegeben.

Wenn der 18-jährige Sohn des kanadischen Ex-Premierministers über die neue Frau an der Seite seines Vaters spricht, klingt das erstaunlich entspannt. In einem Instagram-Video hat Xavier Trudeau verraten, was er von Katy Perry (41) hält - der Freundin seines Vaters Justin Trudeau (54).

Von Content Creator G Hobs ließ Xavier sich befragen, ob er die berühmte Freundin seines Dads schon getroffen habe. "Ja, habe ich", bestätigte der 18-Jährige. Und sein Urteil? "Sie ist cool, sie ist nett", so Xavier. Offenbar fanden die beiden sogar auf Anhieb eine gemeinsame Gesprächsebene - denn der junge Trudeau macht selbst Musik. "Wir haben stundenlang geredet, über meine Musik gesprochen. Sie hat mir Tipps und nächste Schritte für mich mitgegeben", erzählte er.

Liebes-Offensive mit Japan-Bildern

Dass Katy Perry und Justin Trudeau ein Paar sind, machte die Popsängerin Anfang Dezember vergangenen Jahres selbst öffentlich. Am 6. Dezember teilte sie auf Instagram intime Fotos und Videos eines gemeinsamen Japan-Trips. Auf einem Bild schmiegten sich Perry und Trudeau Wange an Wange für ein Outdoor-Selfie aneinander. Ein weiteres Video zeigte die beiden beim gemeinsamen Essen - inklusive verliebter Blicke. "Tokyo times on tour and more", schrieb Perry zu dem Beitrag, garniert mit Herz- und Sushi-Emojis.

Nur wenige Tage nach diesem öffentlichen Liebes-Debüt gab eine Quelle dem "People"-Magazin Einblicke in die Entstehung der Romanze. Demnach sei Trudeaus Beharrlichkeit der Schlüssel gewesen. "Der einzige Grund, warum daraus etwas Ernstes wurde, ist, dass Justin so hartnäckig war", verriet der Insider. Perry habe bei den ersten Treffen gar nicht nach einer Beziehung gesucht.

Trudeau flog für sie um die halbe Welt

Doch der ehemalige Regierungschef ließ offenbar nicht locker. "Er hat ihr immer wieder gezeigt, dass er sie wirklich sehen will", erklärte die Quelle gegenüber "People". Trudeau sei sogar um die halbe Welt geflogen, um Zeit mit ihr zu verbringen, während sie auf Tour war. Die Sängerin genieße die gemeinsamen Stunden mit ihm.