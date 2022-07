7 Gratulanten zum zehnten Geburtstag: OB Frank Nopper, Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Chefredakteur David Rau und Stadträtin Iris Ripsam vom Jugendhausverein. Foto: /Stuggi.TV

Zehn Jahre – das ist ein Kindergeburtstag. Den Kinderschuhen ist Stuggi.TV aber längst entwachsen. Der Online-Sender, den OB Frank Nopper als „fair und frech“ lobt, feiert im Haus Mitte mit Spitzen der Politik.















Ob der Spitzname Stuggi für Stuttgart eine gute Wahl ist oder aufgesetzt klingt, ist eine Frage, die verschiedene Meinungen zulässt. Einigkeit jedoch herrscht, wenn es um die Beurteilung des vor zehn Jahren gegründeten Online-Senders Stuggi.TV geht. Was als Start-up von jungen Stuttgart-Fans um den damals 21-jährigen Medienstudenten David Rau begonnen hat, ist mittlerweile selbst bei Polit-Größen anerkannt, die lange nicht mehr in dem Alter sind, für die ein Jugendsender gedacht ist.

Ach, was für ein Balsam muss es für Chefredakteur Rau sein, so viele lobende Worte bei der Feier zum zehnten Geburtstag seines „Babys“ im Garten des Hauses Mitte in der Stuttgarter City zu hören! Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) betont, wie wichtig Qualitätsjournalismus für eine starke Demokratie ist – dafür leiste Raus Team tolle Arbeit: „Die junge Generation hat mit Stuggi.TV Lobbyisten im besten Sinne.“

OB Frank Nopper (CDU) bescheinigt der jungen Redaktion, „frech und fair“ zu sein sowie „ein relevanter Faktor in der Medienlandschaft“. Im OB-Wahlkampf hat der Sender eine Reichweite erreicht, „die höher lag als die von der ,Bild-Zeitung’“, wie David Rau erwähnt. Die besten Noten dafür gab’s in einer Studie der Uni Hohenheim.

Zahlreiche Stadtpromis sind gekommen

Stuggi.TV ist eine Kaderschmiede, wie sich am Beispiel von Lea Wagner, der Moderatorin der Geburtstagsfeier, zeigt. Sie ist das neue Gesicht des ARD-Sports als Nachfolgerin von Matthis Opdenhövel ist. „Dass sie bei uns begonnen hat, macht mich stolz“, bekennt David Rau. Stolz kann er auch sein, wer alles zu seiner Sommerparty gekommen ist. Der MdB Max Mörseburg (CDU) ist da, der MdL Friedrich Haag (FDP) ebenso, außerdem die Stuttgarter Grünen-Chefs Amelie Montigel und Florian Pitschel, CDU-Stadträtin Iris Ripsam, die FDP-Kreischefin Gabriele Reich-Gutjahovirs sowie die Gemeinderatsfraktionschefs Andreas Winter (Grüne) und Jasmin Meergan (SPD). Der Jugendrat-Sprecher Mehmet Ildes stößt ebenso an mit dem Sekt von Jungwinzer Thomas Diehl wie auch Colyn Heinze, der Sprecher vom Club Kollektiv.

Sollte samstags „Daktari“ oder die „Sportschau“ laufen?

Die Vorteile eines Online-Senders unterstreicht OB Frank Nopper mit Erinnerungen an seine Kindheit. Als es nur lineares Fernsehen gab, man also nicht unabhängig von TV-Programmen schauen konnte, ist er in der Fensterscheibe einer Wohnungstür gelandet. Mit seiner Schwester habe er sich gestritten, ob samstags „Daktari“ oder die „Sportschau“ laufen sollte. Die ältere Schwester wollen den schielenden Löwen sehen und drückte den Bruder ins Glas.

Nopper zitiert schließlich den früheren OB Rommel. Der habe gesagt, wenn man sich über ein Medienbericht ärgere, sollte man einen beleidigenden Brief an die Chefredaktion schreiben – und ihn aber nie abschicken.