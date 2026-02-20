Stützpunkte zu Zielen erklärt: Iran droht mit „entschiedener“ Reaktion im Fall von Angriff

Zwischen Washington und Teheran brodelt es, die Verhandlungen brachten bislang keine greifbaren Ergebnisse. Nun meldet sich der Iran zu Wort.
Angesichts einer möglichen militärischen Eskalation im Konflikt zwischen Washington und Teheran hat der Iran für den Fall eines Angriffs mit „entschlossenen und angemessenen“ Gegenmaßnahmen gedroht. Dabei würden „alle Stützpunkte, Einrichtungen und Vermögenswerte der feindlichen Streitkräfte in der Region (...) legitime Ziele darstellen“, heißt es in einem Brief des iranischen Botschafters bei den Vereinten Nationen an UN-Generalsekretär António Guterres. Das US-Militär unterhält im Nahen Osten eine Reihe Stützpunkte mit insgesamt Zehntausenden Soldaten.