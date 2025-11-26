Stürmer musste Club verlassen: Ein Spieler geht – und der SV Leonberg/Eltingen II steckt in der Krise

Nach einem fulminanten Start ist die zweite Mannschaft des SV Leonberg/Eltingen erheblich eingebrochen – droht dem Club aus der Kreisliga A 2 gar der Abstieg?
Youssef El-Guerch wird schmerzlich vermisst. Sebastian Kohler, Trainer des SV Leonberg/Eltingen II, hat seinen „Unterschiedsspieler im letzten Drittel“ nicht aufgeben. „Wir kämpfen immer noch dafür, ihn irgendwie zurückholen“, erzählt der Fußball-Coach. Anfang Oktober zog der junge Marokkaner nach Nordrhein-Westfalen, da sein Visum nur in Verbindung mit einem Ausbildungsplatz galt, den er in Leonberg nicht fand. Kohler berichtet, man befinde sich in Gesprächen über einen Ausbildungsplatz und eine damit verbundene mögliche Rückkehr El-Guerchs, der im Team auch menschlich einen hohen Stellenwert besaß, im kommenden Frühjahr.