Deniz Undav hat nicht nur einen Lauf. Der Angreifer hat sich grundlegend gewandelt, scheint aktuell über Wasser gehen zu können. Nun will er auch im DFB-Team wieder glänzen.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da war Deniz Undav am Boden. Der VfB hatte Mitte März 2025 gerade gegen Bayer Leverkusen 3:4 verloren. Undav hatte dabei gerade einmal 22 Minuten gespielt. Als Linksaußen, nicht auf seiner Lieblingsposition in der Sturmmitte. Sieben Saisontore und eine Vorlage in der Bundesliga standen zu dem Zeitpunkt auf seinem Konto. Die Nation-League-Spiele des DFB gegen Portugal und Italien musste er von der Bank aus beobachten. Eine sportliche Rolle war ihm nicht vergönnt. Kurzum: es lief überhaupt nicht für den Angreifer.

Aus dem inneren Zirkel seines Stuttgarter Teams gab es zudem unter gar nicht mal so vorgehaltener Hand Signale, dass die Art des Angreifers, der sich gern als Spaßvogel und Lautsprecher geriert, gar nicht mehr so gut ankam. Nach dem Motto: Wer nicht liefert, sollte besser die Klappe halten. Diese Phase hat schwer an seinem Selbstverständnis gekratzt, wie er später selbst zugab. Weil Undav viel mehr von sich erwartet und auch weiß, dass er viel mehr sein kann als nur der Kabinenclown und Fanliebling. Als er vor dieser Saison nach seinen Zielen gefragt wurde, gab er zurückhaltend an, es „einfach besser machen“ zu wollen. Keine großen Töne, keine zweistellige Trefferzahl, nur besser als die vermaledeite letzte Runde solle die kommende Saison werden.

Gute acht Monate später hat sich das Momentum komplett gedreht. Undav ist der beste deutsche Stürmer in der Bundesliga. Und der statistisch gesehen beste des VfB Stuttgart in diesem Jahrtausend. 36 Scorer in 38 Pflichtspieleinsätzen hat der Norddeutsche mittlerweile gesammelt. Eine überragende Bilanz – erst recht vor dem Hintergrund, dass der 29-Jährige zu Saisonbeginn knapp anderthalb Monate verletzt fehlte. Undav spielt ohne Zweifel die beste Saison seiner Karriere, ist auf dem Gipfel seiner Leistungsfähigkeit. Zahlen wie seine gab es in dieser Form beim VfB Stuttgart schon lange nicht mehr. Kein Mario Gomez, kein Kevin Kuranyi, kein Martin Harnik, kein Cacau oder Serhou Guirassy kann da mithalten.

Undavs Wandel: Mehr als Spaßvogel und Fanliebling

Undav ist weiterhin Spaßvogel und nimmt selten ein Blatt vor den Mund, aber er untermauert seine Position mit Leistung. Geht voran, versteht sich als Führungsspieler und agiert auch so. Das ist eine neue Komponente bei ihm – er versteht es, seine Kameraden mitzunehmen und glänzen zu lassen. Nicht punktuell. Sondern im Drei-Tages-Rhythmus. „Ich mache gerade einiges richtig. Meine Vorlage fand ich gefühlt schöner als die Tore“, ließ er am Sonntagabend wissen, als er mit zwei Treffern und einem Assist den VfB zum Sieg in Augsburg führte. Kein Wunder, dass der VfB hinter den Kulissen längst intensiv an einer Vertragsverlängerung mit dem Stürmer arbeitet.

Komplett im Flow: Deniz Undav Foto: Baumann/Alexander Keppler

Ganz Deutschland diskutierte zuletzt wochenlang, ob Nationaltrainer Julian Nagelsmann Undav nominieren müsse oder nicht. Wobei die eigentliche Diskussion sich vielmehr darum hätte drehen müssen, ob Undav startet oder nicht. „Ich will spielen“, sagt der Angreifer mit Blick auf die Länderspiele in Basel (gegen die Schweiz) und in seinem Stuttgarter Wohnzimmer (gegen Ghana). Der Angreifer beteuerte, er sei „sehr glücklich“ darüber, wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft zu stehen.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Großes Lob vom Trainer – warum der VfB klar auf Kurs Königsklasse ist Der VfB Stuttgart hat die Dreifachbelastung in dieser Saison sehr gut gemeistert und hat mit dem Sieg in Augsburg seine Ausgangslage vor dem Saisonendspurt klar verbessert.

„Wenn ich spiele, versuche ich zu glänzen und zu treffen“, kündigte er selbstbewusst an. „Es sind sehr wichtige Spiele. Es sind nicht nur Freundschaftsspiele. Wir müssen uns anbieten, dem Bundestrainer zeigen, dass wir bei der WM dabei sein wollen. Es ist der letzte Grundstein, der gelegt werden kann. Jeder, der da ist, wird Gas geben – ich persönlich auch.“

Bei 60,6 Prozent steht seine Scorer-Quote im DFB-Dress bisher – in sechs Einsätzen gelangen ihm drei Treffer und eine Vorlage. Wohlgemerkt, das war, bevor er seine Form verlor und sich am Innenband verletzte, weswegen er beim VfB und vor allem im Nationalteam monatelang außen vor war. Diese Zeiten liegen nun weit hinter ihm.