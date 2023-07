29 Darauf kommt es an: VfB-Stürmer Mario Gomez will das Runde im Laufe der Restsaison noch einige Male ins Eckige bringen. Foto: Pressefoto Baumann

Der Vertrag von Mario Gomez beim VfB Stuttgart läuft am Saisonende aus – doch wie geht es danach weiter? Zunächst hat der 34-jährige Stürmer noch ein großes Ziel, wie er im spanischen Trainingslager erklärt.









Marbella - Den guten, alten Mario gibt es noch. Jedenfalls hat ihn Thomas Hitzlsperger zuletzt häufiger gesehen – in den letzten Spielen vor der Winterpause, aber auch jetzt in den Tagen von Marbella: den Mario Gomez, der sich gerne an der Grenze zum Abseits bewegt; den Stürmer, der instinktsicher dort steht, wo der Ball im Strafraum hinkommt; und den Torjäger, der noch immer mit rechts einen Haken um den Verteidiger schlagen kann, um mit dem linken Fuß den Ball lässig im gegnerischen Gehäuse zu platzieren.