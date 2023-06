7 Sasa Kalajdzic hat den Ernst der Lage erkannt. Für den Angreifer beginnt mit dem VfB Stuttgart eine wichtige Etappe im Abstiegskampf. Foto: Baumann/Julia Rahn

Bei Sasa Kalajdzic hat sich zuletzt Frust angestaut, doch er bleibt der Hoffnungsträger beim VfB Stuttgart. Wir erklären, wie es um eine Vertragsverlängerung bestellt ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Das Lächeln ist zurück. Trotz Wind und Regen. Sasa Kalajdzic rennt über den Platz und flachst. Im ersten Training der Woche präsentiert er sich lauf- und spielfreudig. Und nach allem, was zu hören ist, bringt der Österreicher weiter gute Laune mit in die Kabine des VfB Stuttgart. Das ist aus zweierlei Gründen wichtig für den Fußball-Bundesligisten. Zum einen startet der VfB am Samstag gegen Eintracht Frankfurt in die nächste Etappe des Abstiegskampfes, und dabei nimmt der Mittelstürmer sportlich eine zentrale Rolle ein. Zum anderen kommt dem Wiener mit seiner offenen Art für die Atmosphäre im Team ebenso Bedeutung zu – und da schien sich nicht nur zuletzt während des Trainingslagers in Spanien Ärger bei Kalajdzic angestaut zu haben.