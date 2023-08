Was Serhou Guirassy am VfB schätzt

Die zeitlich begrenzte Ausstiegsklausel des Mittelstürmers ist ausgelaufen. Dennoch ist nicht sicher, ob der 27-Jährige in Stuttgart bleibt – aber die Chancen steigen.









Das Gute an Serhou Guirassy ist ja, dass er aus nahezu jeder Position treffen kann – mit nahezu jedem Körperteil, der dafür beim Fußball infrage kommt. Mit dem rechten und linken Fuß, per Kopf, auch mal mit dem Knie, wenn es sein muss. Ganz gleich, von welcher Seite das Spielgerät zugepasst wird und in welcher Höhe es angeflogen kommt. Der Strafraum ist Guirassys Toprevier, und seine Mitspieler vom VfB Stuttgart versuchen den Mittelstürmer dort so häufig wie möglich in Szene zu setzen. Denn damit erhöht sich die Erfolgswahrscheinlichkeit des Bundesligisten.