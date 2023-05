1 Nicolas Gonzalez (rechts) soll demnächst wieder für den VfB Stuttgart stürmen, womöglich schon in zwei Wochen im Spiel bei Hertha BSC. Foto: Baumann

Das Ende der Transferperiode naht – und beim VfB Stuttgart wird immer deutlicher, was sich noch tun könnte. Wie viele Veränderungen kann es bis Montag noch geben?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Bislang herrscht Ruhe. Doch das kann sich beim VfB Stuttgart in Sachen Personalwechsel bis zum Montag rasch ändern. Erst dann endet die Transferperiode, und vorher kann sich der Fußball-Bundesligist nicht sicher sein, ob ein wichtiger Spieler noch einen Wechsel anstrebt. Dennoch strahlt Sven Mislintat Gelassenheit aus. Zum einen kennt der Sportdirektor diese Phase, in der ein fallender Dominostein eine ganze Reihe an Transfers auslösen kann. Zum anderen sieht er sich erst einmal in der Beobachterrolle: „Wir sind sehr, sehr zufrieden mit unserem Kader und sehen deshalb nicht die Notwendigkeit, auf dem Transfermarkt noch tätig werden zu müssen.“