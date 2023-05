Noch bevor das erste Relegationsspiel angepfiffen ist, hat der VfB Stuttgart eine gute Nachricht zu vermelden: Serhou Guirassy bleibt. Der Fußball-Bundesligist hat bei der Leihgabe von Stade Rennes die Kaufoption gezogen. Die Ablösesumme soll sich auf knapp zehn Millionen Euro belaufen. Und nun hat der Mittelstürmer an der Mercedesstraße einen neuen Vertrag unterschrieben. Dieser ist bis 2026 datiert und gilt für die erste wie auch für die zweite Liga.

Unsere Empfehlung für Sie Vorstandschef des VfB Stuttgart So will Alexander Wehrle positiv einwirken Alexander Wehrle verbindet mit der Relegation positive Erfahrungen – und das soll sich vor den Spielen gegen den Hamburger SV auswirken. Im Interview erklärt er wie.

„Serhou hat seine Qualitäten in den vergangenen Wochen und Monaten hinlänglich unter Beweis gestellt, nicht nur seine Torquote ist überzeugend. Es ist ein gutes Signal, dass wir uns jetzt mit Serhou auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit verständigen konnten“, sagte der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Lesen Sie auch

Guirassy ist mit elf Bundesligatoren der erfolgreichste VfB-Angreifer in dieser Saison. Und emotional erhoffen sich die Stuttgarter vor den Entscheidungsspielen gegen den Hamburger SV um den letzten freien Platz in der Bundesliga von der Unterschrift des 27-Jährigen einen Schub – in der Mannschaft und auf den Stadionrängen. An diesem Donnerstag (20.45 Uhr/Sat 1) wird das Relegationshinspiel in der Mercedes-Benz-Arena angepfiffen. „Ich bin froh, dass sich alle Seiten einigen konnten. Meine gesamte Konzentration gilt jetzt den beiden Relegationsspielen. Ich werde alles dafür geben, dass der VfB auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt“, erklärte Guirassy.