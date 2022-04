So verläuft die Corona-Infektion bei Sasa Kalajdzic

24 Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart hat sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Baumann

Gegen Borussia Dortmund musste der VfB Stuttgart auf Sasa Kalajdzic verzichten. Wie stehen die Chancen auf ein Comeback im kommenden Spiel beim 1. FSV Mainz 05?















Er wurde schmerzlich vermisst: Mittelstürmer Sasa Kalajdzic fehlte dem VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Borussia Dortmund, da er sich aufgrund eines positiven Coronatests in häuslicher Quarantäne befindet. VfB-Coach Pellegrino Matarazzo gestand dann auch nach Spielende auf der Pressekonferenz ein, dass er gerne mit Kalajdzic gespielt hätte. „Sasa hat heute gefehlt, auch für die Option mit hohen Hereingaben“, sagte der Trainer über seinen Stürmer, der in den vergangenen Spielen zudem immer wieder lange Bälle behauptet und gesichert hatte.

Auskunft über Kalajdzics Krankheitsverlauf gab nach Spielende Sportdirektor Sven Mislintat in den Katakomben der Mercedes-Benz Arena. „Er ist relativ symptomfrei, er hat ein bisschen Kratzen noch“, sagte Mislintat – und wagte auch eine Prognose für die kommenden Tage: „Normalerweise sollte das am Montag hoffentlich erledigt sein.“ Es besteht also die Hoffnung, dass Kalajdzic im Verlauf der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann und damit auch eine Option für das Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 ist.

