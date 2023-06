17 Sasa Kalajdzic steht wie der gesamte VfB nach Schlusspfiff in Sinsheim mit leeren Händen da. Foto: imago/RHR-Foto/Tim Rehbein

Der Österreicher bereitet nach seiner Einwechslung per Kopf die Stuttgarter Führung vor. Die VfB-Offensive zeigt sich verbessert, doch zu Punkten reicht es beim 1:2 bei der TSG Hoffenheim wieder nicht.









Sinsheim - Es lief die 58. Spielminute in der Sinsheimer Fußballarena, als Omar Marmoush direkt vor der VfB-Anhängerschaft im gut gefüllten Fanblock zum Eckball antrat. Seine Flanke auf den ersten Pfosten fand jenen Kopf, der den Stuttgartern aufgrund seiner Effektivität so lange gefehlt hatte. Also legte Sasa Kalajdzic den Ball mit dem Hinterkopf auf den langen Pfosten, wo sein Kapitän Wataru Endo das Spielgerät zur 1:0-Führung ins Netz drückte.