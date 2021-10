4 Sasa Kalajdzic und Freundin Lorena Grabovac bei der Bruno-Gala. Foto: imago images/GEPA pictures

Große Ehre für Sasa Kalajdzic: Der Stürmer des VfB Stuttgart wurde in seiner Heimat als „Aufsteiger der Saison“ ausgezeichnet. Wir haben die Bilder der Gala in Wien.















Stuttgart - Sasa Kalajdzic kann derzeit nicht auf Torejagd gehen. Nach seiner Schulteroperation befindet sich der 24-jährige Angreifer des VfB Stuttgart in der Reha-Phase. Nicht nur die vielen VfB-Fans, sondern auch die Anhänger der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft hoffen auf eine baldige Rückkehr des Sympathieträgers.

Mit seinen Treffern im Trikot mit dem Brustring und für Team Austria hat sich Kalajdzic vergangene Saison in die Herzen der Fans gespielt – und wurde nun für seine Leistungen in der Heimat ausgezeichnet. Bei der 25. Bruno-Gala in seiner Geburtsstadt Wien erhielt der zwei Meter große Stürmer den Preis als „Aufsteiger der Saison“.

Wir haben die Fotos der Veranstaltung in der österreichischen Hauptstadt. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!