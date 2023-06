Omar Marmoush soll am Mittwoch zum VfB zurückkehren

1 Im Finale gegen den Senegal nur zweiter Sieger: Ägyptens Omar Marmoush (re./gegen Kalidou Koulibaly) Foto: dpa/Ayman Aref

Nach über vier Wochen beim Africa-Cup soll Angreifer Omar Marmoush am Mittwoch zum VfB zurückkehren. Unklar, ob er schon am Samstag in Leverkusen wieder im Kader steht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Am Ende eines langen Turniers reizten Ägypten und der Senegal den Zeitplan bis aufs Äußerste aus. Bis ins Elfmeterschießen duellierten sich die Finalgegner des Afrika-Cups, der am späten Sonntagabend nach über vier Wochen zu Ende ging. Mit dem glücklichen Gewinner Senegal: Mit 4:2 setzten sich die Westafrikaner am Ende durch, nach zuvor torlosen 120 Minuten. Ägypten mit VfB-Angreifer Omar Marmoush blieb nur der zweite Platz.