1 Am Ball für Ägypten: VfB-Stürmer Omar Marmoush (li.) hat beim Afrika Cup Großes vor. Foto: imago//Ulrik Pedersen

Nur noch ein Sieg fehlt Omar Marmoush zum Finaleinzug beim Afrika Cup. Ein Erfolg mit Ägypten im Halbfinale an diesem Donnerstag gegen Kamerun wäre aus unterschiedlichen Aspekten die bessere Option.















Stuttgart - Der mögliche Finalgegner steht schon fest. Der Senegal mit Superstar Sadio Mané vom FC Liverpool steht wieder im Endspiel des Afrika Cups. Die Löwen von Teranga siegten am Mittwoch gegen Burkina Faso 3:1 (0:0) und nehmen damit den nächsten Anlauf auf ihren ersten Titelgewinn bei der Kontinentalmeisterschaft. Abdou Diallo (70. Minute), Idrissa Gueye (76.) und Mané (87.) erzielten die Treffer für die Senegalesen – die im Endspiel an diesem Sonntag (20 Uhr) auf Gastgeber Kamerun oder Ägypten treffen.

Es könnte also zum großen Duell der beiden Liverpool-Stars Mané und Mohamed Salah kommen, was zutiefst auch im Interesse von Omar Marmoush liegt. Denn auch der ägyptische Stürmer des VfB Stuttgart will an diesem Donnerstag im Halbfinale (20 Uhr/DAZN) den großen Wurf schaffen – und gegen die Kameruner am besten noch sein erstes Tor im Wettbewerb schießen.

Auch bei einer Niederlage allerdings wird Marmoush dann nicht sofort nach Stuttgart zurückreisen können, um dem VfB im Kampf um den Klassenverbleib zu helfen. Denn anders als bei einer EM gibt es bei der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft ein Spiel um Platz drei. Und hier droht Marmoush im Falle einer Halbfinalniederlage ein großer Terminstress. Denn das Duell der Verlierer der Semifinals steigt bereits an diesem Samstag (20 Uhr) und damit nur 48 Stunden nach dem Halbfinale der Ägypter.

Da wäre ein Finaleinzug also auch aus Erholungsaspekten die bessere Variante. Omar Marmoush, der bisher in allen fünf Spielen von Anfang an ran durfte, hat es im Halbfinale gegen Kamerun selbst in der Hand. Oder besser: Auf dem Fuß.