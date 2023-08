Seit seiner Ankunft in Stuttgart trifft Serhou Guirassy wie am Fließband. Gegen den VfL Bochum gelang dem Stürmer nun auch noch sein erster Doppelpack. Ein Blick in die Statistik zeigt: Der Torjäger ist längst zur Lebensversicherung des VfB geworden.

Dass der VfB Stuttgart in der Saison 2023/24 in der Fußball-Bundesliga und nicht in der zweiten Liga spielt, hat er auch Serhou Guirassy zu verdanken. Das wissen auch die Verantwortlichen des VfB, weshalb sie im Sommer bereit waren, knapp zehn Millionen Euro zu bezahlen, um den Stürmer nach seiner Leihe von Stade Rennes fest zu verpflichten.

Beim 5:0-Auftaktsieg gegen den VfL Bochum zeigte der Nationalspieler Guineas einmal mehr, wie wertvoll er für den VfB ist. Erst hämmerte Guirassy in der 18. Minute den Ball am herausstürmenden Torwart Manuel Riemann vorbei ins Tor. In der 77. Minute war der Stürmer dann erneut zur Stelle und schloss aus spitzem Winkel platziert ins linke untere Eck zum 5:0-Endstand ab. Damit war Guirassys erster Doppelpack für den VfB perfekt.

Lesen Sie auch

Mehr Einsätze mit als ohne Torerfolg

Der Stürmer präsentiert sich zu Saisonbeginn in bestechender Form. Bereits im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen (0:4) war er an zwei Toren direkt beteiligt (ein Tor und eine Vorlage). Auch dieses Kunststück war Guirassy in der abgelaufenen Saison im Dress der Weiß-Roten nicht geglückt – obwohl er wettbewerbsübergreifend in 28 Spielen 14 Tore erzielte und zwei weitere auflegte.

Unsere Empfehlung für Sie Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart Warum ein Abgang des Stürmers unwahrscheinlicher geworden ist Der Topstürmer wächst beim VfB Stuttgart auf und neben dem Platz zunehmend in eine neue Rolle. Was heißt das für die Zukunft? Sportdirektor Fabian Wohlgemuth äußert sich.

Was Guirassy für den VfB so wichtig und wertvoll macht, ist, dass der 27-Jährige konstant Leistung bringt. Der Stürmer traf bislang in mehr als der Hälfte seiner Einsätze, trug sich in 16 von 30 Spielen in die Torschützenliste ein. Im Durchschnitt trifft Guirassy seit seiner Ankunft in Stuttgart alle 128 Minuten. Ein Top-Wert.

Guirassy ist Mr. 1:0 des VfB

Doch Guirassy trifft nicht nur häufig, er ist auch der Mann für die wichtigen Tore beim VfB. So traf der Angreifer beispielsweise in der vergangenen Saison in der 90. Minute zum Ausgleich gegen den FC Bayern und sicherte dem VfB damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Auch in der Relegation gegen den Hamburger SV war er zur Stelle. Und im DFB-Pokal schoss Guirassy den VfB in der Nachspielzeit gegen den SC Paderborn eine Runde weiter. Zudem erzielte er fünfmal das 1:0 – mehr als jeder andere VfB-Spieler.

Die meisten Tore schießt Guirassy dabei mit seinem starken rechten Fuß. Der Angreifer kann jedoch auf verschiedene Art und Weise zum Torerfolg kommen. Das macht ihn schwer zu verteidigen. Besonders per Kopf ist der 1,87 Meter große Mittelstürmer gefährlich. In der vergangenen Saison erzielte Guirassy vier Kopfballtore. Zudem traf er zweimal mit seinem schwächeren linken Fuß. Und auch vom Punkt zeigte sich der Angreifer treffsicher, vom verschossenen Strafstoß in der Relegation einmal abgesehen.

Macht Guirassy so weiter wie bisher, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bevor es nach seinem ersten Doppelpack für den VfB auch bald mit seinem ersten Hattrick klappt. Die Lebensversicherung des VfB ist der Angreifer aber auch ohne Drei-Tore-Spiel längst.