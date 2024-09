Der Stuttgarter Offensivspieler macht in der Einheit am Dienstag mit Nachdruck auf sich aufmerksam – und erhält ein Sonderlob von Co-Trainer Sandro Wagner.

Auf sein erstes Saisontor für den VfB Stuttgart wartet Deniz Undav noch – im Kreis der deutschen Nationalmannschaft hat sich der Stürmer aber schon mal sehr treffsicher gezeigt und in der Trainingseinheit am Dienstagvormittag eine Menge Eigenwerbung betrieben.

Im Abschlussspiel spielte der 28-Jährige zusammen mit Offensivspieler Kai Havertz (Arsenal London) in einer Mannschaft – und war maßgeblich an deren 3:0-Sieg beteiligt: Zwei Treffer erzielte Undav selbst, einen legte er für Havertz auf. Von Co-Trainer Sandro Wagner gab es prompt ein Sonderlob: „Deniz Undav Spieler der Trainings“, rief der Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach Trainingsende für alle hörbar über den Platz in Herzogenaurach.

Spiel gegen Ungarn am Samstag

Ernst wird es für Undav und die weiteren vier VfB-Profis beim Nationalteam (Chris Führich, Maximilian Mittelstädt, Alexander Nübel, Angelo Stiller) dann am Samstag um 20.45 Uhr, wenn in Düsseldorf das Duell mit Ungarn in der Nations League ansteht. Womöglich ja wieder mit Grund zum Jubeln nach Torerfolgen.