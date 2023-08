1 Kaum verpflichtet, schon verletzt: Deniz Undav vom VfB Stuttgart Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Leihgabe wird beim Pflichtspielstart nicht dabei sein, denn der 27-jährige Angreifer hat sich im Training des VfB Stuttgart verletzt.









Hiobsbotschaft für den VfB Stuttgart: Deniz Undav fällt mehrere Wochen verletzt aus. Der Stürmer, der erst kürzlich verpflichtet wurde, hat sich einen Außenbandteilriss im rechten Knie zugezogen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch nach eingehenden Untersuchungen mit. Erst am vergangenen Samstag hatte der 27-Jährige beim 3:0 bei Sheffield United sein Debüt im Trikot mit dem Brustring gegeben. Danach war alles okay. Doch dann erwischte es Undav am Sonntag im Training.