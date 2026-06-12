Stürmer des VfB Stuttgart: Deniz Undav berichtet von den Gesprächen zur Vertragsverlängerung

Der Angreifer spricht über den Abschluss seines neuen Arbeitspapiers kurz vor dem Abflug in die USA - und freut sich über das Lob von Jürgen Klopp und Thomas Müller.
Vergangene Woche hatten Deniz Undav und der VfB Stuttgart Tatsachen geschaffen – und den Vertrag des Stürmers vorzeitig bis 2029 verlängert. Nun hat der 29-Jährige Einblicke in die Gespräche gegeben. „Ich wollte immer beim VfB bleiben, Gott sei Dank hat es geklappt“, sagte Undav auf der Pressekonferenz des DFB zwei Tage vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag (19 Uhr) in Houston.