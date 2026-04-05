Stürmer des VfB Stuttgart: „Das weiß der Bundestrainer“ – Undav berichtet von Telefonat mit Nagelsmann

Der Stuttgarter Angreifer spricht nach der Niederlagen gegen den BVB über seinen Austausch mit dem deutschen Nationalcoach nach dessen Kritik infolge des Ghana-Länderspiels.

Es war eines der Themen der vergangenen Woche: Fußball-Deutschland diskutierte kontrovers über die Rolle von Deniz Undav im deutschen Nationalteam, nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann den Stürmer des VfB Stuttgart trotz dessen Siegtreffers gegen Ghana (2:1) für seine Leistung kritisiert hatte. Inzwischen ist das Ganze zwischen Spieler und Coach ausgeräumt: Am Tag nach dem Länderspiel kam es am Dienstag zur Aussprache zwischen Undav und Nagelsmann.

Unsere Empfehlung für Sie Niederlage gegen Borussia Dortmund Verpasste Großchance Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat der VfB Stuttgart die Gelegenheit verpasst, einen großen Schritt zu machen, findet unser Redakteur Philipp Maisel. „Ich habe mit dem Bundestrainer telefoniert“, berichtete Undav am Wochenende nach der 0:2-Niederlage des VfB gegen Borussia Dortmund im ZDF und betonte: „Wir haben alles geklärt, es ist alles gut zwischen Herrn Nagelsmann und mir.“

Deniz Undav: „Ich werde immer alles geben“

Auf den konkreten Inhalt des Gesprächs wollte der VfB-Stürmer nicht eingehen – zumindest nicht direkt. Es liegt aber auf der Hand, dass es um die zugedachte Rolle und die öffentlichen Äußerungen der beiden hierüber ging. Nagelsmann sieht Undav als Einwechselspieler und legt großen Wert auf ein klares Rollenverständnis während des Turniers – Undav hatte derweil nach dem Ghana-Spiel die Hoffnung geäußert, dass sich das Ganze mit guten Leistungen auch noch ändern könne.

Julian Nagelsmann hat mit seinen Aussagen zu Deniz Undav für Aufsehen gesorgt. Foto: Baumann/Julia Rahn

Nun stellt der Stürmer nach dem Gespräch mit Nagelsmann nochmals klar: „Ob ich eine Minute spiele oder 90 Minuten: Ich werde immer alles geben und versuchen, der Mannschaft zu helfen. Das weiß der Bundestrainer. Wir sind eine Einheit und ein Land.“

Er versuche jetzt, so Undav, sich durch seine Leistungen für die WM und den Kader zu bewerben. Entsprechend liegt sein Augenmerk derzeit auch weniger auf dem DFB, sondern auf dem Verein: „Der Fokus ist jetzt gerade nicht auf der Nationalmannschaft, sondern darauf, dass wir uns für die Champions League qualifizieren mit dem VfB“, sagt Undav. Hier sind die Stuttgarter als Vierter sechs Spieltage vor Schluss nach wie vor aussichtsreich im Rennen, trotz der verpassten Chance gegen den BVB.