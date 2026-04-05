Stürmer des VfB Stuttgart: „Das weiß der Bundestrainer“ – Undav berichtet von Telefonat mit Nagelsmann

Der Stuttgarter Angreifer spricht nach der Niederlagen gegen den BVB über seinen Austausch mit dem deutschen Nationalcoach nach dessen Kritik infolge des Ghana-Länderspiels.
Es war eines der Themen der vergangenen Woche: Fußball-Deutschland diskutierte kontrovers über die Rolle von Deniz Undav im deutschen Nationalteam, nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann den Stürmer des VfB Stuttgart trotz dessen Siegtreffers gegen Ghana (2:1) für seine Leistung kritisiert hatte. Inzwischen ist das Ganze zwischen Spieler und Coach ausgeräumt: Am Tag nach dem Länderspiel kam es am Dienstag zur Aussprache zwischen Undav und Nagelsmann.