15 Glücklich vereint: Die beiden Torschützen Omar Marmoush (links) und Tiago Tomas vom VfB Stuttgart. Foto: dpa/Tom Weller

Die beiden ausgeliehenen Außenangreifer Tiago Tomas und Omar Marmoush haben beim 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg nicht nur mit ihren wichtigen Toren überzeugt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Keiner ist schneller gewesen. Auf keinem anderen Platz, in keiner anderen Mannschaft in den ersten sieben Partien des 27. Spieltags. Mit 35,6 Stundenkilometern flitzte Tiago Tomas über den Rasen. Doch der Stürmer des VfB Stuttgart überzeugte beim 3:2 gegen den FC Augsburg nicht nur mit seinem Tempo, sondern ebenso wieder mit seiner Technik. Seine Ballan- und -mitnahme ist eine flüssige Bewegung, sein Antritt enorm, und dann war da noch dieses Tor. Tomas erzielte den Siegtreffer. Knallhart schoß der Portugiese den Ball unter die Latte – und den VfB im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga in fast schon ekstatische emotionale Höhen.