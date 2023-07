1 Der VfB-Stürmer Tiago Tomas blickt optimistisch in die Zukunft. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Seit einem Jahr ist er beim VfB Stuttgart, und sein Leihvertrag läuft noch bis Saisonende. Danach weiß Tiago Tomas nicht, wie es für ihn weitergeht. Der Fußball-Bundesligist verfügt zwar über eine Kaufoption für den Stürmer mit Stammverein Sporting Lissabon, doch die Ablösesumme ist hoch. Sie liegt bei 12,5 Millionen Euro. Nach dem bisherigen Saisonverlauf würde das der VfB kaum für Tomas (zwei Tore und zwei Torvorlagen in 13 Einsätzen) bezahlen. Aber der 20-Jährige verfügt über Potenzial. Dieses will er in den kommenden Monaten abrufen. Im Trainingslager in Marbella äußert sich der Portugiese aber nicht nur zu seinen Zielen. Tiago Tomas spricht über ...