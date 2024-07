Stürmer des VfB Stuttgart: Das mögliche Ausstiegsszenario des BVB bei Serhou Guirassy

1 Das Fachurteil eines renommierten Kniespezialisten entscheidet darüber, wie es mit der Karriere von VfB-Stürmer Serhou Guirassy weitergeht. Foto: Baumann/Volker Müller

Um eine weitere Expertenmeinung zu bekommen, lässt Borussia Dortmund das Knie von Serhou Guirassy durch einen bayerischen Spezialisten checken. Klar ist: Um jeden Preis werden die Schwarz-Gelben den VfB-Stürmer nicht verpflichten.











In Fragen rund ums Knie spielt dieser Mann schon seit längerer Zeit Champions League: Professor Michael J. Strobel ist ein renommierter Mediziner und Wissenschaftler mit Expertise in Knorpelchirurgie sowie arthroskopischer Kniechirurgie. Nun ist der 67-Jährige, der im bayerischen Straubing sowie in der Landeshauptstadt München praktiziert, für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in wichtiger Mission tätig.