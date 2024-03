Stürmer des VfB Stuttgart: Bleibt Serhou Guirassy? Der Sportchef äußert sich zu den Chancen

13 Serhou Guirassy gelang in Wolfsburg ein Doppelpack. Foto: imago/Christian Schroedter

Der Stuttgarter Toptorjäger ist auf dem Weg zurück zu seiner Hinrunden-Topform – und entsprechend begehrt. Beim VfB haben sie die Hoffnung auf einen Verbleib über den Sommer hinaus aber längst nicht aufgegeben.











Ein Stürmer wird ja in erster Linie an seiner Torquote gemessen – und aus dieser Warte hat Serhou Guirassy sein Soll beim 3:2-Sieg des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg zweifelsohne erfüllt. Mit seinem Kopfballtreffer und seinem verwandelten Elfmeter hatte der 27-Jährige maßgeblichen Anteil am Auswärtserfolg, durch den die Stuttgarter den dritten Tabellenplatz in der Bundesliga gefestigt haben.