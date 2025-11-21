Fußballer aus der Region Stuttgart: Mit einem Fußballzwerg zur WM? Amateur-Kicker hofft auf Nominierung

Meghon Valpoort geht für den SGV Freiberg auf Torejagd. Der Stürmer mit Wohnsitz in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) hat Chancen, noch in den Kader eines WM-Neulings zu rutschen.
Der 19. November war ein ganz besonderer Tag für Meghon Valpoort. Der Stürmer des Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg hatte sich extra den Wecker gestellt, um möglichst früh die entscheidende Nachricht zu bekommen: In der Nacht hatte der kleine Inselstaat Curaçao nämlich das entscheidende WM-Qualispiel gegen Jamaika gespielt. Ein 0:0 genügte für den Sieg in Gruppe B und das damit verbundene Ticket für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada.