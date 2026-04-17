Studium in Sydney: Prinzessin Ingrid Alexandra ist nach Australien zurückgekehrt

Norwegens zukünftige Thronfolgerin Prinzessin Ingrid Alexandra setzt ihr Studium in Sydney fort. Royal-Experten sehen darin angesichts zahlreicher Familienkrisen ein positives Signal.
Norwegens zukünftige Thronfolgerin Prinzessin Ingrid Alexandra (22) ist nach einem Aufenthalt in ihrer Heimat zurück nach Australien gereist. Das norwegische Königshaus bestätigte der Zeitung "Nettavisen", dass die Tochter von Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) am 16. April ihren Weg zurück nach Sydney angetreten hat.