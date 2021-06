5 Die kreative Atmosphäre an der HAM in Stuttgart bietet Raum zum Austausch und zur Vernetzung. Foto: Design Offices

Influencer Marketing, Digitale Psychologie oder auch eSports-Management – das sind die Themen, die weiterhin brandaktuell sind und in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gefragt sein werden, auch in Stuttgart sowie ganz Baden-Württemberg.

Stuttgart - Ab September eröffnet die Hochschule für angewandtes Management (HAM) ihren neuen Campus-Standort in Stuttgart mit zahlreichen spannenden Fokus-Studiengängen, darunter auch Sportmanagement mit Fokus Fußballmanagement sowie BWL mit Fokus Fashion Management & Global Brands oder dem Fokus Influencer Marketing.

In modernen und inspirierenden Räumlichkeiten und einer innovativen Lernumgebung kann man hier flexibel semi-virtuell studieren – auch neben dem Beruf. Eine Kombination von Selbstlernphasen und wenigen Präsenztagen vor Ort ermöglichen ein Studium auch parallel zu Job, Familie oder Spitzensport.

Studium mit Unternehmensnähe

Der Präsident der HAM Prof. Dr. Dr. Claudius Schikora freut sich auf den Start am innovativen High-Tech-Standort: „In Stuttgart erwartet die Studentinnen und Studenten ein außergewöhnlicher Campus in einer der wirtschaftsstärksten Metropolregionen. In der Umgebung von namhaften Unternehmen bieten wir künftig ein einzigartiges Studienangebot, das die ideale Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere bildet. Zudem beseht hier die Möglichkeit zu Kooperationen mit renommierten Unternehmen und Organisationen, die unseren Studierenden den nötigen Praxisbezug vermitteln.“

Das Besondere am Studium an der HAM

Kleine Lerngruppen mit rund 25 Studierenden ermöglichen einen persönlichen Austausch mit den Dozentinnen und Dozenten. Fragen werden individuell beantwortet und die Gestaltung der Präsenzen ist interaktiv geprägt. Das Blended Learning-Konzept der HAM, das sich seit der Gründung im Jahr 2004 bestens bewährt hat, bietet hohe Flexibilität und die Freiheit, neben dem Studium zu arbeiten. Eine hohe Servicequalität gewährleistet einen reibungslosen Studienverlauf und eine persönliche sowie individuelle Begleitung und Beratung der Studierenden.

Eine inspirierende Studienumgebung

Der Campus liegt mitten in Stuttgart, nur 10 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und ist nach New Work-Gesichtspunkten gestaltet. „Im offenen und modernen Ambiente in den Design-Offices finden unsere Studierenden mehr als eine reine Lernumgebung: die kreative Atmosphäre bietet Raum zum Austausch und zur Vernetzung, ganz im Sinne unserer HAM Family“, sagt Maike Lommatzsch, Leitung Campusmanagement an der HAM.

Eine individuelle Beratung zum Studienangebot, den Voraussetzungen und Möglichkeiten gibt es telefonisch unter +49 89 4535 457 – 0 (erreichbar von Montag-Freitag von 9-18 Uhr) oder per E-Mail unter: info@fham.de

Jetzt Teil der HAM Family in Stuttgart werden!