Studio jetzt in Stuttgart-West: Stuttgarter Schmuckatelier Perlen Studio zieht um

Das Perlen Studio, das seit letztem Sommer in der Stadtmitte zu Hause war, zieht um. Wie es im Stuttgarter Westen weitergeht.
Seit Sommer letzten Jahres konnten sich Fans von DIY-Schmuck, also individuellen Schmuckstücken, die man selbst herstellt, in der Stuttgarter Innenstadt austoben – im Juli eröffnete das Schmuckatelier Perlen Studio in der Kirchstraße gegenüber der Stiftskirche und fand bei kreativen Stuttgarterinnen und Stuttgartern Anklang. Nun steht für das Atelier ein Umzug in den Stuttgarter Westen an.