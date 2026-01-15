MagentaTV setzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf prominente Gesichter. Neben Jürgen Klopp und Thomas Müller gehört nun auch Laura Wontorra zum On-Air-Team. Gemeinsam mit Mats Hummels wird sie ein festes TV-Duo bilden.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko rückt näher - und MagentaTV rüstet personell weiter auf. Wie der Streamingdienst der Telekom am 15. Januar bekannt gab, gehört Laura Wontorra (36) ab sofort zum Moderationsteam für das Turnier. Die erfahrene Sportjournalistin wird ab dem 11. Juni aus einem Studio in New York sowie direkt von den Spielorten berichten.

Wontorra reiht sich damit in eine illustre Runde ein: Der Sender hatte zuvor bereits Johannes B. Kerner (61) als Moderator, Wolff Fuss (49) als Kommentator sowie Jürgen Klopp (58) und Thomas Müller (36) als Experten verpflichtet.

Festes Duo mit Mats Hummels

Besonders eng wird die Zusammenarbeit zwischen Wontorra und Mats Hummels (37) ausfallen. Der frühere Nationalspieler und die Moderatorin sollen während der WM ein prägendes TV-Duo bilden. Gemeinsam mit Kerner steht Wontorra künftig an der Spitze des Moderationsteams.

Telekom-TV-Chef Arnim Butzen zeigte sich bei der Verkündung begeistert: "Laura Wontorra vereint sportliche Expertise, Authentizität und große Live-Erfahrung", erklärte er laut einer Pressemitteilung. "Sie wird unser WM-Programm mit ihrer Präsenz und Persönlichkeit bereichern."

Laura Wontorra spricht von "Ehre"

Auch die Moderatorin selbst äußerte sich zu ihrem neuen Engagement. Das Aufgebot mit gleich zwei Weltmeistern - gemeint sind Hummels und Müller - sowie weiteren hochkarätigen Persönlichkeiten sei "außergewöhnlich", so Wontorra. Die WM gemeinsam mit diesem Team präsentieren zu dürfen, bezeichnete sie als "etwas sehr Besonderes und eine wirkliche Ehre".

Alle 104 Partien des Turniers werden bei MagentaTV live übertragen. 44 Spiele laufen exklusiv beim Telekom-Sender, darunter zwei Viertelfinalbegegnungen und drei Achtelfinalpartien. Die erste WM, die in drei Ländern gleichzeitig ausgetragen wird, verspricht nicht nur sportlich, sondern auch medial ein Großereignis zu werden.