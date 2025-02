Studio als zweites Zuhause: Mit Promigast: Steffen Hallaschka übernimmt stern TV am Sonntag

1 Steffen Hallaschka wird die Sonntagsausgabe von "stern TV" übernehmen. Foto: RTL / Annette Etges

"stern TV am Sonntag" kehrt am 2. März mit dem festen Moderator Steffen Hallaschka zurück und präsentiert sich in neuem Design und mit neuem Konzept.











Ab dem 2. März um 22:10 Uhr wird Steffen Hallaschka (53) als fester Moderator durch die Sendung "stern TV am Sonntag" führen, wie RTL in einer Mitteilung bekannt gab. Hallaschka präsentiert seit Jahren die Mittwochsausgabe von "stern TV" und hatte anfangs auch einige Sonntagsausgaben moderiert. Doch zuletzt hatten bevorzugt Dieter Könnes (53) oder Mareile Höppner (47) die Sendung am Wochenende übernommen. Die beiden gehören auch weiterhin zum erweiterten Moderationsteam, wie der Sender mitteilte.