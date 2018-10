Studierendenwerk Stuttgart kämpft gegen Müll Mehrwegbecher für Studierende

Von Inge Jacobs 09. Oktober 2018 - 18:24 Uhr

Mehrweg statt Einweg beim Kaffeegenuss Foto: Studierendenwerk

Zum Wintersemester führt das Studierendenwerk Stuttgart in Mensen und Cafeterien Mehrwegbecher ein. Wohnheimbewohner bekommen die stabilen und recycelbaren Becher sogar gratis. Und zur Eindämmung des To-go-Unwesens in den Cafeterien haben sich die Studentenwerksleute einen Trick ausgedacht.

Stuttgart - Das Studierendenwerk Stuttgart will jetzt verstärkt gegen das Müllproblem angehen – auf dem Campus und in den Wohnanlagen. Deshalb führt es jetzt, zu Beginn des Wintersemesters, den Kim-Mehrwegbecher ein. Kim steht für „kommt immer mit“ und wird als Alternative zum Pappbecher zum Selbstkostenpreis in den Mensen und Cafeterien angeboten – mit Deckel und Hitzeschutzmanschette. Die Studierenden in den Wohnheimen sollen den Becher sogar gratis erhalten. „Damit wollen wir erreichen, dass die Studierenden den Mehrwegbecher anstelle von Einwegbechern nutzen“, so Jasmin Mauser vom Studierendenwerk. Außerdem wurden die Kaffeemaschinen in den Mensen so umgerüstet, dass unterschiedlich hohe Becher drunterpassen. Und: es werden keine Plastikdeckel für die To-go-Becher mehr ausgelegt.