Pforzheim - Im ganzen Land ist der Semesterstart für Hochschulen und Universitäten auf den 20. April verschoben worden – an der Hochschule Pforzheim aber läuft der Lehrbetrieb seit der vergangenen Woche in fast vollem Umfang. Annelene Cristi, Fachfrau für Mediendidaktik an der Einrichtung und zuständig für das E-Learning, hat 200 virtuelle Hörsäle organisiert, in denen jeweils bis zu 450 Studierende die Vorlesungen hören und auch per Mikrofon oder Chat Fragen stellen können. Dieses Hochschulangebot scheint derzeit in diesem Umfang einzigartig in ganz Baden-Württemberg zu sein.