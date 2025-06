Studieren in Esslingen: Warum die Hochschule weg will vom „Lost Place“

Warum die Hochschule weg will vom „Lost Place“

1 Kolossal oder architektonisch wertvoll? Am neuen Hochschulcampus in der Esslinger Weststadt soll der Lehrbetrieb zum Wintersemester 2026 starten. Foto: Roberto Bulgrin

Die Hochschule Esslingen sagt der Flandernstraße Adieu. Der Umzug in die Neue Weststadt wird gerade durchgeplant – und hat seine Tücken.











Umzugsstress steht auf dem Stundenplan der Hochschule Esslingen. Der bisherige Standort an der Flandernstraße wird aufgegeben, der dortige Studienbetrieb in die neue Weststadt verlagert. „Es ist, als ob eine ganze Dorfgemeinschaft umgesiedelt würde“, findet der frisch wiedergewählte Rektor Christof Wolfmaier einen Vergleich. Zum Wintersemester 2026 soll es in der Weststadt losgehen. Geplant wird der Umzug schon jetzt.