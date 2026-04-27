Studienwahl der Königstochter: Prinzessin Ariane folgt den Spuren ihres Onkels

Ein Jahr lang hat sich Prinzessin Ariane der Niederlande aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Königstag verriet die 19-Jährige nun, wie es für sie weitergeht - und überraschte mit einer Studienwahl, die in der Familie bereits Tradition hat.

Lange war offen, was Prinzessin Ariane der Niederlande (19) in ihrem Auszeitjahr nach dem Abitur eigentlich treibt. Am Königstag, der dieses Jahr in Friesland zum 59. Geburtstag ihres Vaters König Willem-Alexander stattfand, lüftete die jüngste Tochter von Königin Máxima (54) zumindest einen Teil des Geheimnisses: Sie verriet, wohin ihr Weg ab Herbst führen wird.

Im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender "NOS" kündigte Ariane an, an der Technischen Universität Delft zu studieren. Ihr Fach: Luft- und Raumfahrttechnik. "Ich freue mich sehr über die Zulassung zum Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik. Das ist eine großartige Chance, über die ich mich sehr freue", sagte sie der Reporterin.

Eine Studienwahl mit familiärer Vorgeschichte

Innerhalb der Königsfamilie ist die Entscheidung mehr als nur eine persönliche Weichenstellung - sie knüpft an eine Geschichte an, die mit einer Tragödie endete. Arianes Onkel Prinz Friso hatte sich 1988 in Delft für genau dasselbe Fach eingeschrieben und schloss sein Ingenieurstudium dort 1994 ab. 2013 starb Friso im Alter von 44 Jahren an den Spätfolgen eines Lawinenunfalls in Österreich.

Dass Ariane einen technischen Studiengang wählt, mag manche überraschen. Bislang galt sie innerhalb der Familie eher als das künstlerische Mitglied. Ihre ältere Schwester Kronprinzessin Amalia (22) hatte allerdings bereits angedeutet, dass Ariane sich auch mit Zahlen ausgesprochen wohlfühlt.

Cousine Zaria studiert ebenfalls in Delft

Allein wird die Prinzessin in Delft nicht sein. Auch Gräfin Zaria (19), Tochter von Friso und Prinzessin Mabel (57), ist dort bereits eingeschrieben, wie "Blauw Bloed" schreibt. Die beiden Cousinen werden ihren Studienalltag also gemeinsam gestalten können.

Ariane hatte ihr Abitur am United World College Adriatic in Italien abgelegt. Für das anschließende Studium kehrt sie nun in die Heimat zurück.

Drei Schwestern, drei Wege

Die drei Töchter von König Willem-Alexander und Königin Máxima haben für ihre akademische Laufbahn jeweils sehr unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Amalia hat einen Abschluss in Politics, Psychology, Law and Economics, vertieft derzeit ihr Jurawissen und arbeitet zusätzlich als Werkstudentin im "Defensity Programm" der niederländischen Luftwaffe. Prinzessin Alexia (20) hat es nach London verschlagen, wo sie Bauingenieurwesen studiert.