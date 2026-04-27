Studienwahl der Königstochter: Prinzessin Ariane folgt den Spuren ihres Onkels

Ein Jahr lang hat sich Prinzessin Ariane der Niederlande aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Königstag verriet die 19-Jährige nun, wie es für sie weitergeht - und überraschte mit einer Studienwahl, die in der Familie bereits Tradition hat.
Lange war offen, was Prinzessin Ariane der Niederlande (19) in ihrem Auszeitjahr nach dem Abitur eigentlich treibt. Am Königstag, der dieses Jahr in Friesland zum 59. Geburtstag ihres Vaters König Willem-Alexander stattfand, lüftete die jüngste Tochter von Königin Máxima (54) zumindest einen Teil des Geheimnisses: Sie verriet, wohin ihr Weg ab Herbst führen wird.