Studien zum Alleinsein: Singles geht es besser als gedacht, aber „Männer profitieren von einer Ehe“

Der Beziehungsstatus wirkt sich aufs Wohlbefinden aus. Wer solo ist, ist nicht unbedingt schlechter dran. Tatsächlich aber gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Sich richtig im Bett ausstrecken, stundenlang Lieblingsserien schauen, knollenweise Knoblauch futtern, nachts um die Häuser ziehen, keine Pflichtbesuche bei Schwiegereltern absolvieren: So ein Single-Dasein muss herrlich sein. Wer derart unbeschwert und frei lebt, sollte eigentlich zufriedener und damit rundum gesünder sein. Doch so einfach ist es nicht.