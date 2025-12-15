Studien zu Milchproduktion und -konsum: So viel Milch trinken die Deutschen - und so wenig wissen sie darüber

96 Prozent der Europäer konsumieren Milchprodukte - doch kaum jemand weiß, wie moderne Milchwirtschaft funktioniert. Zwei Studien, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, enthüllen die größten Wissenslücken und zeigen, wie unterschiedlich deutsche Konsumenten zu Milch greifen.
Die Deutschen und ihre Milch - das ist eine besondere Beziehung. 96 Prozent der Menschen in Europa konsumieren Milchprodukte, die meisten halten sie für essenziell für ihre Ernährung. Doch zwischen der Vorstellung der Verbraucher und der Realität auf den Milchhöfen klafft eine große Lücke. Das geht aus einer internationalen Verbraucherstudie des EU-Programms "Enjoy, it's from Europe" hervor.