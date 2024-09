Studie zur Digitalisierung: KfW: Deutschland hinkt bei digitalen Technologien hinterher

1 Die KfW hält es für nötig, die Grundlagenforschung in Deutschland zu digitalen Technologien zu stärken. Foto: Arne Dedert/dpa

Ob in der Forschung, bei Patenten oder Investitionen: Deutschland liegt bei digitalen Technologien hinter großen Ländern zurück, warnt die Förderbank. Sie warnt vor großen Wohlstandsverlusten.











Frankfurt/Main - Deutschland hinkt in der Erforschung und Nutzung digitaler Technologien im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Zu diesem Schluss kommt die staatliche Förderbank KfW in einer neuen Studie, die in Frankfurt veröffentlicht wurde. Sie stellt einen Rückstand etwa bei wissenschaftlichen Publikationen und Patentanmeldungen zu digitalen Technologien sowie bei IT-Investitionen von Unternehmen fest.