Studie zur deutschen Arbeitswelt: Fast ein Drittel der Beschäftigten regelmäßig im Homeoffice

1 Viele deutsche Beschäftigte arbeiten regelmäßig im Homeoffice. Foto: dpa/Silas Stein

Infolge der Coronapandemie hat sich das Homeoffice nachhaltig in der deutschen Arbeitswelt etabliert. Doch es gibt deutliche Unterschiede bei der tatsächlichen Nutzung.











Link kopiert



. Fast 30 Prozent der Beschäftigten in Deutschland arbeiten nach Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) mindestens einmal pro Woche im Homeoffice. Das ist eine deutliche Zunahme im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie: 2020 lag der Wert nur bei elf Prozent, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Studie hervorgeht, über die vorab die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch) berichtet hatten. „Die Corona-Pandemie hat Homeoffice in Deutschland von einer Ausnahme zu einem wichtigen Bestandteil des Arbeitsalltags gemacht“, sagte Jan Goebel vom DIW Berlin.