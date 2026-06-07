Studie zur Daseinsvorsorge: Böblingen liegt auf Platz 11 – und ihre Stadt?

Schnelles Internet, Ärzte, Verkehr: besser als in Böblingen sind die Menschen laut einer Studie fast nirgendwo in Deutschland versorgt. Unsere Tabelle zeigt, wie Ihr Ort abschneidet.
Unter den am besten versorgten Städten Deutschlands sind gleich mehrere aus Baden-Württemberg – darunter Böblingen (Platz 11), Stuttgart (15) und Karlsruhe (17). Das zeigt ein Vergleich aller rund 11.000 Gemeinden in Deutschland durch das Institut der deutschen Wirtschaft. Wie steht Ihre Gemeinde im Vergleich da? Unsere Redaktion hat das Ranking für Baden-Württemberg aufbereitet und durchsuchbar gemacht.