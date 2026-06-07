Studie zur Daseinsvorsorge: Böblingen liegt auf Platz 11 – und ihre Stadt?

Schnelles Internet, Ärzte, Verkehr: besser als in Böblingen sind die Menschen laut einer Studie fast nirgendwo in Deutschland versorgt. Unsere Tabelle zeigt, wie Ihr Ort abschneidet.

Unter den am besten versorgten Städten Deutschlands sind gleich mehrere aus Baden-Württemberg – darunter Böblingen (Platz 11), Stuttgart (15) und Karlsruhe (17). Das zeigt ein Vergleich aller rund 11.000 Gemeinden in Deutschland durch das Institut der deutschen Wirtschaft. Wie steht Ihre Gemeinde im Vergleich da? Unsere Redaktion hat das Ranking für Baden-Württemberg aufbereitet und durchsuchbar gemacht.

Ein Team um den Volkswirt Matthias Diermeier und die Ökonomin Melinda Fremerey hat für diesen Vergleich untersucht, wie gut die Menschen in ihren Gemeinden mit öffentlichen Gütern und Infrastruktur versorgt sind – also etwa mit Schulen und schnellem Internet, Verkehrsanbindung und Krankenhäusern. Untersucht wurden die Kategorien Bildung, Digitalisierung, Freizeit, Gesundheit und Mobilität. Unter anderem haben die Kölner Forscher berechnet, wie lange man unterwegs ist, um den nächsten Bahnhof, den nächstgelegene Arzt oder das nächste Museum zu erreichen.

Region Stuttgart innerhalb Baden-Württembergs mit am besten versorgt

Innerhalb Baden-Württembergs ist die Region Stuttgart besonders gut versorgt. Neben Böblingen und Stuttgart landeten ebenso Kornwestheim (42), Filderstadt (56), Wendlingen (68) und Sindelfingen (88) unter den bundesweiten Top 100. Neben dem Rang erhalten die Kommunen insgesamt und in den Kategorien eine Bewertung von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“.

In dieser Tabelle können Sie nach Ihrer Kommune suchen. Nutzen Sie dafür die Buttons rechts oben, um durch die Liste zu blättern, oder das Suchfeld, um gezielt nach einer Gemeinde zu suchen:

Was den landesweiten Versorgungsgrad angeht, folgt Baden-Württemberg nach den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie Berlin, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Hessen. „Dass die Stadtstaaten und das Saarland so gut versorgt sind, hängt auch mit der geringen Größe zusammen“, erklärt Melinda Fremerey. Dort liegt alles näher beieinander, man ist also auch schneller auf der nächsten Autobahn oder beim nächsten Krankenhaus.

Generell sind größere Städte meist besser versorgt, erklären die Studienautoren, „der Versorgungsgrad nimmt mit der Urbanität zu.“ Das heißt: Unter den zehn am besten versorgten Gemeinden in Deutschland befindet sich lediglich eine ländliche Gemeinde (Fahrenkrug in Schleswig-Holstein, nördlich von Hamburg). Berücksichtigt man die Bevölkerungszahl, lebt der größere Teil der Menschen in Deutschland deshalb in Gemeinden mit „guter“ oder „sehr guter“ Bewertung, in Baden-Württemberg sind es mehr als 85 Prozent. Etwa jede fünfte Gemeinde im Südwesten gilt als schlecht oder sehr schlecht versorgt, dort leben aber nur rund sechs Prozent der Bevölkerung.

Bei vielen Kategorien ist außerdem ein Nord-Süd-Gefälle zu erkennen – etwa bei der Verkehrsanbindung, der Netzabdeckung, bei der Gesundheitsversorgung und dabei, wie viele Kinder auf eine Kita kommen.

Südwesten ist Spitzenreiter bei Mobilität und Digitalisierung

﻿Bei Mobilität und Digitalisierung landen einzelne Kommunen aus dem Südwesten bundesweit unter den am besten versorgten. Plochingen im Kreis Esslingen führt bundesweit in Sachen Mobilität, Nufringen (Kreis Böblingen) landet auf Platz sechs, Böblingen auf Platz 16.

Ein Blick auf die Karte zeigt: Alle drei Städte haben einen S-Bahnhof, Anschluss an Bundesstraßen und Autobahnen, und der Flughafen ist nah. In die Mobilitätsbewertung des IW fließt neben der Nähe auch ein, wie viele Zugverbindungen pro Einwohner es gibt – auch hier sind Orte mit S-Bahn-Anbindung im Vorteil.

Viele andere Teile des Landes landen allerdings bundesweit auf den hintersten Plätzen. Besonders schlecht angebunden sind Regionen im Schwarzwald und zwischen Donau und Bodensee. Dabei zeigt sich: Städte oder Gemeinden ohne nahe Autobahn erreichen fast nie eine „sehr gute“ Anbindung.

Wo Autobahnen im Südwesten verlaufen, ist die Mobilitätsbewertung der Gemeinden in der BW- Studie meist besser. Foto: StZN/Koenigsdorff

Bezüglich der Digitalisierung – also Mobilfunkabdeckung und Breitbandausbau – landen mehrere Kommunen aus dem Südwesten auf den vordersten Plätzen: Schwarzach (Neckar-Odenwald-Kreis), die benachbarten Kommunen Epfenbach und Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) sowie Drackenstein (Kreis Göppingen) teilen sich mit über 300 Kommunen bundesweit den ersten Platz.

Das zeigt auch die folgende Karte. Über die Tooltips finden Sie die bundes- und landesweiten Ränge und über die Tabs können Sie sich außerdem zu den anderen Kategorien der Studie durchklicken:

Laut der IW-Studie sind aber nur wenige Kommunen in Baden-Württemberg gut versorgt. Im Süden sieht es schlechter aus – allen voran in den Regionen Hochrhein-Bodensee und Bodensee-Oberschwaben. „Außerhalb von Städten kann die Abdeckung geringer sein, da hier weniger Anbieter schnelles Internet anbieten“, erklärt Ökonomin Fremerey.

Auch bei Gesundheit ist Baden-Württemberg gut versorgt

Bei der Versorgung mit Hausärzten, Krankenhäusern und Apotheken taucht erst auf Platz 50 mit Mutlangen eine Kommune aus dem Südwesten auf – und dann auch so schnell kein Ort mehr in Baden-Württemberg. Im BW-internen Ranking landen außerdem die Städte Pforzheim, Freiburg, Heilbronn und Heidelberg unter den vordersten Plätzen.

Dennoch sind die meisten Kommunen im Südwesten sehr gut oder gut mit Ärzten und Krankenhäusern versorgt. Lücken gibt es am ehesten in einigen Dörfern in Oberschwaben und Südbaden.

Versorgung mit Bildung in kleinen Gemeinden in Baden-Württemberg am besten

Was die Anzahl von Kitas, Grundschulen, Gymnasien und weiterführenden Schulen pro Kind angeht, fallen vor allem kleinere Gemeinden aus Baden-Württemberg bundesweit positiv auf: Zum Beispiel Nehren (Rang 21, Kreis Tübingen) oder Wört (Rang 35, Ostalbkreis). Alleshausen (Rang 55, Kreis Biberach) hat gar nur 531 Einwohner. Finden sich kleinere Orte dagegen am anderen Ende der Rangliste wieder, kann das laut Fremerey unter anderem daran liegen, dass Gemeinden ohne eigene Kita in der Studie als relativ schlecht eingestuft wurden.

Dass sich Menschen im ländlichen Raum bezüglich Bildung besser versorgt fühlen, bestätigt auch die bundesweite IW-Befragung, in der die tatsächliche Lage mit der Zufriedenheit der Menschen abgeglichen wird. In fast allen Kategorien sind Befragte im städtischen Raum zufriedener als im Umland und auf dem Land – außer bei Schulen und Kitas. „Die Städter sind unzufriedener, vermutlich weil es zwar mehr Plätze gibt, es aber schwieriger ist, dort einen zu bekommen“, sagt Fremerey.

Was die Zufriedenheit mit AfD-Wahlerfolgen zu tun hat

Dass Städter zufriedener sind, liegt laut der Studie zumindest zum Teil daran, dass sie auch besser versorgt sind – aber eben nicht allein. In Städten mit unterdurchschnittlicher Versorgung sind die Menschen immer noch zufriedener als in schlecht versorgten Landgemeinden.

Von der Zufriedenheit schlagen die Forscher auch eine Brücke zu Demokratieskepsis. Während die AfD in Umfragen weiter steigt, gilt vielen eine schlechte „Performance“ des Staates als Kernproblem. Doch die Studie zeichnet ein komplexeres Bild: Zwar unterstützen die Menschen dort, wo man schlechter versorgt ist, auch eher die AfD – zumindest in der Tendenz. Doch die Befragten neigen ihr vor allem dann zu, wenn sie die Versorgung als schlecht wahrnehmen, und zwar unabhängig davon, wie gut sie tatsächlich ist. Dazu kommt, dass die AfD auf dem Land etwas mehr gewählt wird als in den Städten, wie auch eine Analyse unserer Redaktion zur Landtagswahl in Baden-Württemberg gezeigt hat.

Trotzdem wirkt es sich natürlich auf die Zufriedenheit aus, wenn die Gemeinde in vielen Punkten schlecht aufgestellt ist. Aus Sicht der Forscher spricht aber vieles dafür, dass gerade AfD-Anhänger durch eine Art negativer Brille auf ihre eigene Gemeinde blicken.

Daseinsvorsorge

Versorgungslage

Die IW-Studie hat erstmals die tatsächliche Versorgungslage in allen 10.718 deutschen Gemeinden (anhand von 17 Indikatoren aus Bereichen wie Gesundheit, Mobilität und Bildung) mit einer Personenbefragung verknüpft. Damit untersucht sie, ob und wie objektive Mängel in der örtlichen Daseinsvorsorge von Bürgern wahrgenommen werden, als Staatsversagen gedeutet werden und dadurch zu politischer Entfremdung führen.

Kategorien

Die Studie umfasst die Kategorien Digitales (Mobilfunkabdeckung, Breitbandverfügbarkeit), Gesundheit (Hausärzte, Krankenhäuser, Apotheken), Mobilität (Qualität der Brücken, ÖPNV, Autobahnanbindung, Flughäfen), Freizeit (Schwimmbäder, Theater, Museen) und Bildung (Grundschulen, Gymnasien, weiterführende Schulen, Kitas).