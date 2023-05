1 Das neue Eigenheim am Bodensee ist ein teures Vergnügen – hier ein Neubauviertel in Friedrichshafen. Foto: picture alliance / Felix Kästle

Zweistellige Preissteigerungen machten Häuslekäufern zuletzt das Leben schwer. Das scheint vorbei. Selbst in Stuttgart und München kühlt der Markt ab. Dafür gibt es einen überraschenden neuen bundesweiten Spitzenreiter bei der Preisentwicklung – und der kommt aus dem Südwesten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Heilbronn/Hamburg - In den Augen des Heilbronner Oberbürgermeisters Harry Mergel (SPD) ist die Sache klar: Keine Stadt im Südwesten kennzeichne gegenwärtig eine solch dynamische Entwicklung wie Heilbronn. Eine aktuelle Studie, die das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) im Auftrag der Postbank erstellt hat und die unserer Zeitung exklusiv vorliegt, scheint Mergels Behauptung zumindest in einem Teilbereich zu bestätigen. Demnach werden die Preise für Wohneigentum in den kommenden Jahren nirgendwo in Deutschland so stark steigen wie in Heilbronn. Selbst Großstädte wie München und Stuttgart landeten klar abgeschlagen.