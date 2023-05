2 Wie funktionieren Täuschung und Betrug? Der Augsburger Soziologe Christian Thiel kennt die Tricks. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Immer noch fallen Opfer auf jahre- und jahrzehntealte Tricks mit Enkeln und falsche Polizisten herein. Warum das so ist und ob man was dagegen tun kann – der Soziologe Christian Thiel hat einige Antworten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Warum fällt jemand auf einen falschen Polizisten am Telefon herein, obwohl er davon schon zigmal in der Zeitung gelesen hat? An welchen Punkten lassen sich die Täuschungsmanöver überhaupt erkennen? Und: Haben eigentlich auch die Betrüger selbst ihre Schwachstellen?