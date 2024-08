87.000 Australier als Kinder in religiösen Einrichtungen missbraucht

Eine aktuelle Studie zeigt das Ausmaß sexuellen Missbrauchs in Australiens religiösen Organisationen. Fast drei Viertel der Fälle ereigneten sich demnach in katholischen Einrichtungen.











Einer von 250 Australiern wurde in seiner Kindheit von einem Erwachsenen aus einer religiösen Organisation sexuell missbraucht. Das geht aus einer am Montag in dem wissenschaftlichen Fachblatt „Child Abuse & Neglect“ veröffentlichten Studie der Australian Catholic University hervor.